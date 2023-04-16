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ISW: кремль хочет использовать российских военных как "лицо" партии путина на выборах

ISW: кремль хочет использовать российских военных как "лицо" партии путина на выборах

Киев • УНН

 • 604473 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Правящая партия рф хочет использовать российских военных как свое "лицо" на предстоящих выборах. Об этом пишет в своем ежедневном отчете Институт изучения войны, передает УНН.

Цитата

"Привлечение военнослужащих в качестве политических кандидатов является типичным для общества, которое проводит выборы во время войны, независимо от честности или важности этих выборов. Однако кремль, вероятно, намерен привлекать в качестве кандидатов военнослужащих в большей степени, чем это обычно бывает даже в стране, находящейся в состоянии войны.

кремль, вероятно, стремится использовать кандидатов, служивших в Украине, в качестве публичного лица партии "Единая россия" на предстоящих выборах, чтобы заручиться поддержкой военнослужащих и членов их семей и окончательно утвердиться как провоенная партия в россии", - говорится в анализе.

Детали

Председатель ЦИК "Единой россии" александр сидякин 14 апреля сообщил, что "Молодая гвардия Единой россии" (молодежное крыло партии) запустила обучающий модуль об участии в предварительных выборах для российских военнослужащих и добровольцев, участвовавших в войне рф против Украины.

Как сообщалось, Сидякин заявил, что российские военные и добровольцы будут в списках кандидатов от "Единой россии" на предстоящих региональных выборах в сентябре 2023 года. Также сообщалось, что основными спикерами партии на президентских выборах в рф 2024 года станут именно российские военные и добровольцы.

Как отмечает Институт изучения войны, потенциальная "милитаризация" партии не означает, что москва хочет привести к эскалации войны. Вероятно, кремль стремится привлекать военных для того, чтобы заслужить благосклонность провоенного российского ультранационалистического сообщества.

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