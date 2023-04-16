ISW: кремль хоче використати російських військових як "обличчя" партії путіна на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Провладна партія рф хоче використати російських військових як своє "обличчя" на майбутніх виборах. Про це пише у своєму щоденному звіті Інститут вивчення війни, передає УНН.
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"Залучення військовослужбовців як політичних кандидатів є типовим для суспільства, яке проводить вибори під час війни, незалежно від чесності чи важливості цих виборів. Проте кремль, ймовірно, має намір залучати в якості кандидатів військовослужбовців більшою мірою, ніж це зазвичай буває навіть у країні, що знаходиться в стані війни.
кремль, ймовірно, прагне використати кандидатів, які служили в Україні, як публічне обличчя партії "Єдина росія" на майбутніх виборах, щоб заручитися підтримкою військовослужбовців та членів їхніх сімей і остаточно утвердитися як провоєнна партія в росії", - йдеться в аналізі.
Деталі
Голова ЦВК "Єдиної росії" олександр сидякін 14 квітня повідомив, що "Молода гвардія Єдиної росії" (молодіжне крило партії) запустила навчальний модуль про участь у попередніх виборах для російських військовослужбовців і добровольців, які брали участь у війні рф проти України.
Як повідомлялося, сидякін заявив, що російські військові та добровольці будуть у списках кандидатів від "Єдиної росії" на майбутніх регіональних виборах у вересні 2023 року. Також повідомлялося, що основними спікерами партії на президентських виборах у рф 2024 року стануть саме російські військові та добровольці.
Як зазначає Інститут вивчення війни, потенційна "мілітаризація" партії, не означатиме, що москва хоче призвести до ескалації війни. Ймовірно, кремль прагне залучати військових для того, аби заслужити прихильність провоєнної російської ультранаціоналістичної спільноти.
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