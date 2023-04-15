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ISW: кремль намагається представити росію як рівноправного оборонного партнера Китаю

ISW: кремль намагається представити росію як рівноправного оборонного партнера Китаю

Київ • УНН

 • 597614 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Напередодні візиту Міністра оборони Китаю в москву, кремль намагається представити росію як рівноправного оборонного партнера. Про це пише у своєму щоденному звіті Інститут вивчення війни, передає УНН.

Цитата

"Кремль, ймовірно, намагається представити росію як рівноправного оборонного партнера Китаю перед візитом міністра оборони Китаю Лі Шанфу до москви.

До того ж, москва сподівається зробити себе більш привабливою для Китаю, розпочавши навчання Тихоокеанського флоту росії, щоб продемонструвати власну військово-морську міць в Тихому океані, незважаючи на деградацію російської військової потужності в Україні", - зазначається в аналізі.

Деталі

14 квітня міноборони росії оголосило, що міністр оборони рф сергій шойгу зустрінеться зі своїм китайським колегою з Лі Шанфу, який прибуде до москви 16-18 квітня. Як повідомлялося, міністри планують обговорити двосторонню оборонну співпрацю, а також питання регіональної та глобальної безпеки.

На тлі цього, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Китай не продаватиме зброю росії та регулюватиме експорт до росії товарів, які мають подвійне - цивільне та військове призначення.

Як зазначає Інститут вивчення війни, такі коментарі Ціня є продовженням зусиль Китаю риторично применшити свою підтримку росії та продемонструвати, що існують межі "безмежного" партнерства, про яке росія та Китай заявляли перед повномасштабним вторгненням в Україну.

ISW додав, що путін не зміг забезпечити необмежене двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він, ймовірно, сподівався, коли президент Китаю Сі Цзіньпін відвідував Москву з 20 по 22 березня.

Нагадаємо

Інститут вивчення війни заявив, що росія може перетворитись на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі.

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