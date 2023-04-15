ISW: кремль пытается представить россию как равноправного оборонного партнера Китая

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"Кремль, вероятно, пытается представить россию как равноправного оборонного партнера Китая перед визитом министра обороны Китая Ли Шанфу в москву.

К тому же, москва надеется сделать себя более привлекательной для Китая, начав учения Тихоокеанского флота россии, чтобы продемонстрировать собственную военно-морскую мощь в Тихом океане, несмотря на деградацию российской военной мощи в Украине", - отмечается в анализе.

Детали

14 апреля минобороны россии объявило, что министр обороны рф сергей шойгу встретится со своим китайским коллегой с Ли Шанфу, который прибудет в москву 16-18 апреля. Как сообщалось, министры планируют обсудить двустороннее оборонное сотрудничество, а также вопросы региональной и глобальной безопасности.

На фоне этого, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай не будет продавать оружие россии и будет регулировать экспорт в россию товаров, которые имеют двойное - гражданское и военное назначение.

Как отмечает Институт изучения войны, такие комментарии Циня являются продолжением усилий Китая риторически уменьшить свою поддержку россии и продемонстрировать, что существуют пределы "безграничного" партнерства, о котором россия и Китай заявляли перед полномасштабным вторжением в Украину.

ISW добавил, что путин не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он, вероятно, надеялся, когда президент Китая Си Цзиньпин посещал Москву с 20 по 22 марта.

Напомним

Институт изучения войны заявил, что россия может превратиться в серьезную угрозу для Украины в долгосрочной перспективе.