Міністр оборони Китаю відвідає росію 16-19 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міністр оборони Китаю Лі Шанфу здійснить візит до росії 16-19 квітня, де зустрінеться з російськими військовими, повідомляє УНН з посиланням на сайт оборонного відомства КНР.
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"На запрошення міністра оборони росії сергія шойгу державний радник КНР і міністр оборони КНР генерал Лі Шанфу відвідає Росію з офіційним візитом з 16 по 19 квітня", - повідомив представник Міноборони Китаю.
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Зазначається, що під час візиту Лі зустрінеться та проведе переговори з російським військовим керівництвом, а також відвідає військові академії.
"В останні роки відносини між Китаєм і росією стабільно розвиваються на високому рівні під стратегічним керівництвом глав двох держав. Було досягнуто нового прогресу в стратегічній комунікації, спільних навчаннях і тренуваннях, а також у прагматичній співпраці тощо", - додав речник.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що країна не продаватиме зброю сторонам, залученим у війну в Україні, і регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення.