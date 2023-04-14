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Міністр оборони Китаю відвідає росію 16-19 квітня

Міністр оборони Китаю відвідає росію 16-19 квітня

Київ • УНН

 • 609334 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міністр оборони Китаю Лі Шанфу здійснить візит до росії 16-19 квітня, де зустрінеться з російськими військовими, повідомляє УНН з посиланням на сайт оборонного відомства КНР.

Цитата

"На запрошення міністра оборони росії сергія шойгу державний радник КНР і міністр оборони КНР генерал Лі Шанфу відвідає Росію з офіційним візитом з 16 по 19 квітня", - повідомив представник Міноборони Китаю.

Деталі

Зазначається, що під час візиту Лі зустрінеться та проведе переговори з російським військовим керівництвом, а також відвідає військові академії.

"В останні роки відносини між Китаєм і росією стабільно розвиваються на високому рівні під стратегічним керівництвом глав двох держав. Було досягнуто нового прогресу в стратегічній комунікації, спільних навчаннях і тренуваннях, а також у прагматичній співпраці тощо", - додав речник.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що країна не продаватиме зброю сторонам, залученим у війну в Україні, і регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення.

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