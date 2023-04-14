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Китай заявляє про відсутність експорту зброї сторонам у війні рф проти України

Китай заявляє про відсутність експорту зброї сторонам у війні рф проти України

Київ • УНН

 • 2124014 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що країна не продаватиме зброю сторонам, залученим у війну в Україні, і регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення, повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Цінь Ган, як вказано, відповів на занепокоєння США та інших країн щодо того, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги росії, яку Пекін підтримує політично та риторично в конфлікті, формально заявляючи, що залишається нейтральним.

За словами міністра закордонних справ Цінь Гана, Китай не постачає зброю в кризові райони, зазначає tagesschau. На запитання, чи постачає Китай зброю росії, він сказав лише, що китайська практика не зміниться, пише видання.

«Щодо експорту військової продукції Китай дотримується розважливої та відповідальної позиції», - сказав Цінь.

«Китай не надаватиме зброю відповідним сторонам конфлікту, а також буде керувати та контролюватиме експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил», - додав він.

У той час як Німеччина рішуче підтримала опір України російському вторгненню, Пекін відмовився критикувати дії москви та розкритикував економічні санкції проти режиму президента володимира путіна, відзначає AP.

"Територія неподільна, і безпека неподільна, - сказав Цінь. - Без визнання інтересів безпеки тієї чи іншої сторони кризи та конфлікти неминучі».

Цінь, за даними AP, підтвердив готовність Китаю сприяти переговорам для пошуку мирного вирішення конфлікту та сказав, що всі сторони повинні залишатися "об’єктивними та спокійними".

"Китай готовий продовжувати працювати в ім'я миру і сподівається, що всі сторони, які беруть участь у кризі, збережуть об'єктивність і спокій і докладуть конструктивних зусиль для вирішення кризи шляхом переговорів", - додав він.

Виступаючи на пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок, Цінь також звинуватив уряд Тайваню в посиленні регіональної напруженості після того, як Пекін провів широкомасштабні військові навчання в спробі залякати острів, який він вважає своєю територією, вказує AP.

Стосовно України та Тайваню Цінь сформулював усталені аргументи на захист китайської політики, які підкреслюють неприйняття Пекіном критики з боку Заходу, особливо США, відзначає видання.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок значно дистанціювала Берлін від суперечливих зауважень президента Франції Еммануеля Макрона щодо Тайваня.

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