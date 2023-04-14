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Китай заявляет об отсутствии экспорта оружия сторонам в войне рф против Украины

Китай заявляет об отсутствии экспорта оружия сторонам в войне рф против Украины

Киев • УНН

 • 2124010 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что страна не будет продавать оружие сторонам, вовлеченным в войну в Украине, и будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Цинь Ган, как указано, ответил на беспокойство США и других стран о том, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи россии, которую Пекин поддерживает политически и риторически в конфликте, формально заявляя, что остается нейтральным.

По словам министра иностранных дел Цинь Гана, Китай не поставляет оружие в кризисные районы, отмечает tagesschau. На вопрос, поставляет ли Китай оружие россии, он сказал лишь, что китайская практика не изменится, пишет издание.

«В отношении экспорта военной продукции Китай придерживается рассудительной и ответственной позиции», - сказал Цинь.

«Китай не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта, а также будет управлять и контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами», - добавил он.

В то время как Германия решительно поддержала сопротивление Украины российскому вторжению, Пекин отказался критиковать действия москвы и раскритиковал экономические санкции против режима президента владимира путина, отмечает AP.

"Территория неделима, и безопасность неделима, - сказал Цинь. - Без признания интересов безопасности той или иной стороны кризисы и конфликты неизбежны».

Цинь, по данным AP, подтвердил готовность Китая содействовать переговорам для поиска мирного решения конфликта и сказал, что все стороны должны оставаться "объективными и спокойными".

"Китай готов продолжать работать во имя мира и надеется, что все стороны, участвующие в кризисе, сохранят объективность и спокойствие и приложат конструктивные усилия для разрешения кризиса путем переговоров", - добавил он.

Выступая на пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок, Цинь также обвинил правительство Тайваня в усилении региональной напряженности после того, как Пекин провел широкомасштабные военные учения в попытке запугать остров, который он считает своей территорией, указывает AP.

В отношении Украины и Тайваня Цинь сформулировал устоявшиеся аргументы в защиту китайской политики, которые подчеркивают неприятие Пекином критики со стороны Запада, особенно США, отмечает издание.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок значительно дистанцировала Берлин от противоречивых замечаний президента Франции Эммануэля Макрона в отношении Тайваня.

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