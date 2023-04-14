Министр обороны Китая посетит россию 16-19 апреля

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"По приглашению министра обороны россии сергея шойгу государственный советник КНР и министр обороны КНР генерал Ли Шанфу посетит россию с официальным визитом с 16 по 19 апреля", - сообщил представитель Минобороны Китая.

Детали

Отмечается, что во время визита Ли встретится и проведет переговоры с российским военным руководством, а также посетит военные академии.

"В последние годы отношения между Китаем и россией стабильно развиваются на высоком уровне под стратегическим руководством глав двух государств. Был достигнут новый прогресс в стратегической коммуникации, совместных учениях и тренировках, а также в прагматическом сотрудничестве и т.д.", - добавил спикер.

Напомним

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что страна не будет продавать оружие сторонам, вовлечённым в войну в Украине, и будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения.