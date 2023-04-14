росія може перетворитись на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. В Інституті вивчення війни, посилаючись на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу України Олексія Громова, зазначають, що росія може перетворитись на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі, не дивлячись на проблеми з формуванням сил в даний час, передає УНН.
Цитата
"Україна та її союзники не повинні недооцінювати можливості російської армії у довгостроковій перспективі для тривалої війни на виснаження, оскільки росія може відродитися, використовуючи своє населення та оборонно-промислову базу, щоб загрожувати Україні та НАТО, якщо президент росії володимир путін вирішить фундаментально змінити стратегію росії щодо розподілу ресурсів у довгостроковій перспективі.
Наприклад, міністр оборони росії сергій шойгу 17 січня оголосив про плани протягом кількох років сформувати 12 нових маневрених дивізій", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як пише Інститут вивчення війни, Олексій Громов також заявив, що російські зусилля з мобілізації стагнують через зростаюче усвідомлення росіянами того, що рівень смертності російських окупантів в Україні є високим.
У повідомленні також зазначено, що москва створює "альтернативні" приватні військові компанії (ПВК), щоб заповнити ці прогалини, але ці ПВК не будуть такими потужними, як група вагнера в найближчому майбутньому.
Однак, як пише Інститут вивчення війни:
"кремль ще не взявся за необхідну реорганізацію своїх військових зусиль. Поточні російські напівзаходи та децентралізовані зусилля з вербування для відновлення сил, такі як криптомобілізація, опора на російські регіони для залучення волонтерів, покладаючись на нові невеликі ПВК і тиск на різні російські державні підприємства, щоб вони спонсорували та оплачували кампанії вербування, потребують змін".
Нагадаємо
В Інситуті вивчення війни заявили, що кремлівська кампанія "русифікації" в Україні приносить шкоду самій росії.