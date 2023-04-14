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росія може перетворитись на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі - ISW

росія може перетворитись на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі - ISW

Київ • УНН

 • 1096459 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. В Інституті вивчення війни, посилаючись на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу України Олексія Громова, зазначають, що росія може перетворитись на серйозну загрозу для України в довгостроковій перспективі, не дивлячись на проблеми з формуванням сил в даний час, передає УНН.

Цитата

"Україна та її союзники не повинні недооцінювати можливості російської армії у довгостроковій перспективі для тривалої війни на виснаження, оскільки росія може відродитися, використовуючи своє населення та оборонно-промислову базу, щоб загрожувати Україні та НАТО, якщо президент росії володимир путін вирішить фундаментально змінити стратегію росії щодо розподілу ресурсів у довгостроковій перспективі.

Наприклад, міністр оборони росії сергій шойгу 17 січня оголосив про плани протягом кількох років сформувати 12 нових маневрених дивізій", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як пише Інститут вивчення війни, Олексій Громов також заявив, що російські зусилля з мобілізації стагнують через зростаюче усвідомлення росіянами того, що рівень смертності російських окупантів в Україні є високим.

У повідомленні також зазначено, що москва створює "альтернативні" приватні військові компанії (ПВК), щоб заповнити ці прогалини, але ці ПВК не будуть такими потужними, як група вагнера в найближчому майбутньому.

Однак, як пише Інститут вивчення війни:

"кремль ще не взявся за необхідну реорганізацію своїх військових зусиль. Поточні російські напівзаходи та децентралізовані зусилля з вербування для відновлення сил, такі як криптомобілізація, опора на російські регіони для залучення волонтерів, покладаючись на нові невеликі ПВК і тиск на різні російські державні підприємства, щоб вони спонсорували та оплачували кампанії вербування, потребують змін".

Нагадаємо

В Інситуті вивчення війни заявили, що кремлівська кампанія "русифікації" в Україні приносить шкоду самій росії.

Українські Національні Новини

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