россия может превратиться в серьезную угрозу для Украины в долгосрочной перспективе - ISW

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"Украина и ее союзники не должны недооценивать возможности российской армии в долгосрочной перспективе для длительной войны на истощение, поскольку россия может возродиться, используя свое население и оборонно-промышленную базу, чтобы угрожать Украине и НАТО, если президент россии владимир путин решит фундаментально изменить стратегию россии по распределению ресурсов в долгосрочной перспективе.

Например, министр обороны россии сергей шойгу 17 января объявил о планах в течение нескольких лет сформировать 12 новых маневренных дивизий", - говорится в сообщении.

Детали

Как пишет Институт изучения войны, Алексей Громов также заявил, что российские усилия по мобилизации стагнируют из-за растущего осознания россиянами того, что уровень смертности российских оккупантов в Украине является высоким.

В сообщении также указано, что москва создает "альтернативные" частные военные компании (ЧВК), чтобы заполнить эти пробелы, но эти ЧВК не будут такими мощными, как группа вагнера в ближайшем будущем.

Однако, как пишет Институт изучения войны:

"кремль еще не взялся за необходимую реорганизацию своих военных усилий. Текущие российские полумеры и децентрализованные усилия по вербовке для восстановления сил, такие как криптомобилизация, опора на российские регионы для привлечения волонтеров, полагаясь на новые небольшие ЧВК и давление на различные российские государственные предприятия, чтобы они спонсировали и оплачивали кампании вербовки, нуждаются в изменениях".

Напомним

В Институте изучения войны заявили, что кремлевская кампания "русификации" в Украине приносит вред самой России.