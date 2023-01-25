Историческое заявление Байдена: Блинкен и Остин надели галстуки в цветах украинского флага
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. США продолжают поддерживать Украину в войне с рф. Президент США Джо Байден сегодня сделал сенсационное заявление о передаче танков Abrams - во время которого рядом с ним были Госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин - в синем и желтом галстуке, передает УНН.
Детали
Сине-желтые цвета становятся все популярнее в мире. Кроме того, мировые лидеры часто наряжаются в соответствующие цвета, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и ее народу, которые ведут войну с российскими оккупантами.
Появление Блинкена и Остина в галстуках в цветах украинского флага - яркое тому подтверждение.
Ранее
Президент США Джо Байден во время обращения объявил о предоставлении Украине 31 танка Abrams.