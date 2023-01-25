Історична заява Байдена: Блінкен та Остін вбрали краватки в кольорах українського прапора

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Синьо-жовті кольори стають все популярнішими у світі. Крім того, світові лідери часто вбирабються у відповідні кольори, аби продемонструвати підтримку Україні та її народу, які ведуть війну з російськими окупантами.

Поява Блінкена та Остіна у краватках у кольорах українсього прапору - яскраве тому підтвердження.

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Президент США Джо Байден під час звернення оголосив про надання Україні 31 танку Abrams.