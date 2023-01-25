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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум
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Історична заява Байдена: Блінкен та Остін вбрали краватки в кольорах українського прапора

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. США продовжують підтримувати Україну у війні з рф. Президент США Джо Байден сьогодні зробив сенсаційну заяву про передачу танків Abrams - під час якої поряд з ним були Держсекретар Ентоні Блінкен та глава Пентагону Ллойд Остін, вбрані у синю та жовту краватку, передає УНН.

Історична заява Байдена: Блінкен та Остін вбрали краватки в кольорах українського прапора

Деталі

Синьо-жовті кольори стають все популярнішими у світі. Крім того, світові лідери часто вбирабються у відповідні кольори, аби продемонструвати підтримку Україні та її народу, які ведуть війну з російськими окупантами.

Поява Блінкена та Остіна у краватках у кольорах українсього прапору - яскраве тому підтвердження.

Раніше

Президент США Джо Байден під час звернення оголосив про надання Україні 31 танку Abrams.

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