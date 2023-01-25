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The Guardian

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БМ-27 «Ураган»

Байден заявив, що США передадуть Україні 31 танк Abrams

Київ • УНН

 • 1052850 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент США Джо Байден під час звернення оголосив про надання Україні 31 танку Abrams, передає УНН.

Байден заявив, що США передадуть Україні 31 танк Abrams

Цитата

"Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки в рамках пакета допомоги, про який було оголошено раніше. США також відправлять до України 31 танк Abrams, цілий батальйон... для зміцнення обороноздатності України та досягненні стратегічних цілей", - повідомив Байден.

Деталі

За словами американського президента, Abrams - "одні з найбільш досконалих" танків у світі, та є складними в управлінні та експлуатації. Тому, наголосив він, США "найближчим часом" розпочне навчання українських бійців на Abrams.

"Доставлення танків на поле бою займе деякий час. Необхідно докласти зусиль, щоб українські військові були повністю готовими до їх експлуатації. Ми також координуємо всі дії спільно з нашими союзниками", - сказав Байден.

Крім цього, президент привітав рішення Німеччини, Франції, Великобританії та інших країн щодо надання Україні важкого озброєння та "критично важливих" систем протиповітряної оборони..

Доповнення

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк Abrams загальною вартістю 400 мільйонів доларів. 

Нагадаємо

За даними ЗМІ, адміністрація Байдена запросила в Ізраїлю зенітні ракети Hawk, які він має на зберіганні, щоб передати їх Україні.

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