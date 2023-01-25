США передадуть Україні понад 30 танків Abrams - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк Abrams загальною вартістю 400 мільйонів доларів. Про це інформує УНН, посилаючись на репортерку Білого дому для Bloomberg Дженніфер Якобс.
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"Джерела повідомили, що адміністрація (президента США Джо - ред.) Байдена відправить Україні 31 танк M1 Abrams в рамках угоди на 400 мільйонів доларів", - написала вона у Twitter.
Деталі
Очікується, що про новий пакет військової допомоги України, до якого, ймовірно, увійдуть Abrams, президент США Джо Байден оголосить сьогодні, 25 січня о 12:00 (19:00 за київським часом).
Нагадаємо
Офіційні особи США повідомили, що адміністрація Байдена готова схвалити відправку танків M1 Abrams до України, і додали, що деталі все ще опрацьовуються.