США передадут Украине более 30 танков Abrams - СМИ

Цитата

"Источники сообщили, что администрация (президента США Джо, - ред.) Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках сделки на 400 миллионов долларов", - написала она в Twitter.

Детали

Ожидается, что о новом пакете военной помощи Украине, в который, вероятно, войдут Abrams, президент США Джо Байден объявит сегодня, 25 января в 12:00 (19:00 по киевскому времени).

Напомним

Официальные лица США сообщили, что администрация Байдена готова одобрить отправку танков M1 Abrams в Украину, и добавили, что детали все еще прорабатываются.