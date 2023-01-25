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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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США передадут Украине более 30 танков Abrams - СМИ

Киев • УНН

 • 1125078 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Соединенные Штаты предоставят Украине 31 танк Abrams общей стоимостью 400 миллионов долларов. Об этом информирует УНН, ссылаясь на репортера Белого дома для Bloomberg Дженнифер Якобс.

США передадут Украине более 30 танков Abrams - СМИ

Цитата

"Источники сообщили, что администрация (президента США Джо, - ред.) Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках сделки на 400 миллионов долларов", - написала она в Twitter.

Детали

Ожидается, что о новом пакете военной помощи Украине, в который, вероятно, войдут Abrams, президент США Джо Байден объявит сегодня, 25 января в 12:00 (19:00 по киевскому времени).

Напомним

Официальные лица США сообщили, что администрация Байдена готова одобрить отправку танков M1 Abrams в Украину, и добавили, что детали все еще прорабатываются.

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