США передадут Украине более 30 танков Abrams - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Соединенные Штаты предоставят Украине 31 танк Abrams общей стоимостью 400 миллионов долларов. Об этом информирует УНН, ссылаясь на репортера Белого дома для Bloomberg Дженнифер Якобс.
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"Источники сообщили, что администрация (президента США Джо, - ред.) Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках сделки на 400 миллионов долларов", - написала она в Twitter.
Детали
Ожидается, что о новом пакете военной помощи Украине, в который, вероятно, войдут Abrams, президент США Джо Байден объявит сегодня, 25 января в 12:00 (19:00 по киевскому времени).
Напомним
Официальные лица США сообщили, что администрация Байдена готова одобрить отправку танков M1 Abrams в Украину, и добавили, что детали все еще прорабатываются.