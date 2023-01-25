Байден заявил, что США передадут Украине 31 танк Abrams

Цитата

"Сегодня мы выделяем более 500 единиц бронетехники в рамках пакета помощи, о котором было объявлено ранее. США также отправят в Украину 31 танк Abrams, целый батальон... для укрепления обороноспособности Украины и достижения стратегических целей", - сообщил Байден.

Детали

По словам американского президента, Abrams - "одни из самых совершенных" танков в мире и являются сложными в управлении и эксплуатации. Поэтому, подчеркнул он, США в ближайшее время начнет обучение украинских бойцов на Abrams.

"Доставка танков на поле боя займет некоторое время. Необходимо приложить усилия, чтобы украинские военные были полностью готовы к их эксплуатации. Мы также координируем все действия совместно с нашими союзниками", - сказал Байден.

Кроме этого, президент приветствовал решение Германии, Франции, Великобритании и других стран по предоставлению Украине тяжелого вооружения и "критически важных" систем противовоздушной обороны.

Дополнение

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты предоставят Украине 31 танк Abrams общей стоимостью 400 миллионов долларов.

Напомним

По данным СМИ, администрация Байдена запросила у Израиля зенитные ракеты Hawk, которые он имеет на хранении, чтобы передать их Украине.