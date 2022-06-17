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Историческое событие: Украина одержала победу на чемпионате мира по аэробике

Киев • УНН

 • 173574 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Португалии продолжается чемпионат мира по аэробике, на котором 18-летняя украинка Анастасия Курашвили завоевала золотую медаль. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Спортсмкенка из города Сумы завоевала в борьбе “золото” чемпионата мира по аэробике. 18-летняя украинка стала лучшей в индивидуальных соревнованиях.

Курашвили сначала выиграла квалификацию индивидуальных упражнений, а впоследствии подтвердила свой класс и в финальном выступлении. Украинка опередила представительницу Турции Айше Онбаши и финку Неа Кивела.

Отмечается, что эта победа стала исторической.

Напомним 

В четверг, 16 июня, украинская легкоатлетка Анна Рыжикова стала призершей этапа Бриллиантовой лиги-2022 в Осло, Норвегия.

Украинские Национальные Новости

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