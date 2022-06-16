Українська легкоатлетка Рижикова здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги в Осло

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Рижикова показала другий результат у бігу на 400 метрів з бар’єрами. Вона подолала дистанцію за 54,81 с. Для легкоатлетки це шостий п’єдестал поспіль в сезоні.

На етапах Діамантової ліги вона виграла третю нагороду — раніше завойовувала “бронзу” у Бірмінгемі та Римі.

Перемогу в гонці здобула нідерландка Фемке Болл, а третій рядок посіла представниця Великої Британії Джессі Найт.

Інша українка — Вікторія Ткачук посіла 6 місце.

Нагадаємо

Збірна України завоювала три медалі за перший день кадетського чемпіонату Європи з боротьби серед спортсменів до 17 років. Команда з греко-римської боротьби розпочала змагання з трьох бронзових нагород.