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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Українська легкоатлетка Рижикова здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги в Осло

Українська легкоатлетка Рижикова здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги в Осло

Київ • УНН

 • 163434 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. У четвер, 16 червня, українська легкоатлетка Анна Рижикова стала призеркою етапу Діамантової ліги-2022 в Осло, Норвегія. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Рижикова показала другий результат у бігу на 400 метрів з бар’єрами. Вона подолала дистанцію за 54,81 с. Для легкоатлетки це шостий п’єдестал поспіль в сезоні.

На етапах Діамантової ліги вона виграла третю нагороду — раніше завойовувала “бронзу” у Бірмінгемі та Римі.

Перемогу в гонці здобула нідерландка Фемке Болл, а третій рядок посіла представниця Великої Британії Джессі Найт.

Інша українка — Вікторія Ткачук посіла 6 місце.

Нагадаємо 

Збірна України завоювала три медалі за перший день кадетського чемпіонату Європи з боротьби серед спортсменів до 17 років. Команда з греко-римської боротьби розпочала змагання з трьох бронзових нагород.

Українські Національні Новини

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