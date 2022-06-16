Украинская легкоатлетка Рыжикова завоевала "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В четверг, 16 июня, украинская легкоатлетка Анна Рыжикова стала призером этапа Бриллиантовой лиги-2022 в Осло, Норвегия. Об этом сообщает УНН.
Детали
Рыжикова показала второй результат в беге на 400 метров с барьерами. Она преодолела дистанцию по 54,81 с. Для легкоатлетки это шестой пьедестал подряд в сезоне.
На этапах Бриллиантовой лиги она выиграла третью награду — ранее завоевывала “бронзу” в Бирмингеме и Риме.
Победу в гонке одержала нидерландка Фемке Болл, а третью строчку заняла представительница Великобритании Джесси Найт.
Другая украинка — Виктория Ткачук заняла 6 место.
Напомним
Сборная Украины завоевала три медали за первый день кадетского чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 17 лет. Команда по греко-римской борьбе начала соревнования по трем бронзовым наградам.