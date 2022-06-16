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Украинская легкоатлетка Рыжикова завоевала "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Киев • УНН

 • 163431 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. В четверг, 16 июня, украинская легкоатлетка Анна Рыжикова стала призером этапа Бриллиантовой лиги-2022 в Осло, Норвегия. Об этом сообщает УНН.

Детали

Рыжикова показала второй результат в беге на 400 метров с барьерами. Она преодолела дистанцию ​​по 54,81 с. Для легкоатлетки это шестой пьедестал подряд в сезоне.

На этапах Бриллиантовой лиги она выиграла третью награду — ранее завоевывала “бронзу” в Бирмингеме и Риме.

Победу в гонке одержала нидерландка Фемке Болл, а третью строчку заняла представительница Великобритании Джесси Найт.

Другая украинка — Виктория Ткачук заняла 6 место.

Напомним 

Сборная Украины завоевала три медали за первый день кадетского чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 17 лет. Команда по греко-римской борьбе начала соревнования по трем бронзовым наградам.

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Украинские Национальные Новости

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