Історична подія: Україна здобула перемогу на чемпіонаті світу з аеробіки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Португалії триває чемпіонат світу з аеробіки, на якому 18-річна українка Анастасія Курашвілі виборола золоту медаль. Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України, передає УНН.
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Спортсмкенка з міста Суми виборола “золото” чемпіонату світу з аеробіки. 18-річна українка стала найкращою в індивідуальних змаганнях.
Курашвілі спершу виграла кваліфікацію індивідуальних вправ, а згодом підтвердила свій клас і у фінальному виступі. Українка випередила представницю Туреччини Айше Онбаші та фінку Неа Ківела.
Зазначається, що ця перемога стала історичною.
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