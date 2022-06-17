Історична подія: Україна здобула перемогу на чемпіонаті світу з аеробіки

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Спортсмкенка з міста Суми виборола “золото” чемпіонату світу з аеробіки. 18-річна українка стала найкращою в індивідуальних змаганнях.

Курашвілі спершу виграла кваліфікацію індивідуальних вправ, а згодом підтвердила свій клас і у фінальному виступі. Українка випередила представницю Туреччини Айше Онбаші та фінку Неа Ківела.

Зазначається, що ця перемога стала історичною.

Нагадаємо

У четвер, 16 червня, українська легкоатлетка Анна Рижикова стала призеркою етапу Діамантової ліги-2022 в Осло, Норвегія.