Использовала 5-летнюю дочь для сбыта наркотиков через Telegram: 22-летней львовянке объявили подозрение

Во Львове правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 22-летней женщины, которая продавала наркотические вещества и использовала собственную 5-летнюю дочь для маскировки преступной деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Детали

По данным следствия, подозреваемая занималась сбытом амфетамина, мефедрона и каннабиса. Для этого она организовала схему сбыта наркотиков через Telegram. "Товар" заказывался оптом в том же мессенджере - по почте или в виде так называемых "мастер-кладов".

Далее злоумышленница делала "закладки" или отправляла посылки клиентам. Ориентировочный месячный доход - около 100 тысяч гривен.

Чтобы не привлекать внимание правоохранительных органов, женщина постоянно меняла место жительства и брала с собой ребенка. Последняя, не понимая, чем на самом деле занимается ее мама, загружала посылки с наркотиками в почтоматы, ходила с матерью во время "закладок" в парках, лесополосах и возле детских площадок.

Женщину задержали во время одной из таких "прогулок" - она успела разместить такую закладку. В ходе обыска в детском рюкзаке обнаружили 25 свертков каннабиса.

Также правоохранители обнаружили и изъяли два больших "мастер-клада" с мефедроном общей массой более 6,5 кг. Кроме того, было обнаружено 74 "закладки", весы и другие доказательства преступной деятельности женщины.

Задержанной объявили о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные с привлечением малолетнего лица).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

