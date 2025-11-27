Використовувала 5-річну доньку для збуту наркотиків через Telegram: 22-річній львів'янці оголосили підозру

Фото: Офіс генерального прокурора України

У Львові правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 22-річної жінки, яка продавала наркотичні речовини і використовувала власну 5-річну доньку для маскування злочинної діяльності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Деталі

За даними слідства, підозрювана займалась збутом амфетаміну, мефедрону і канабісу. Для цього вона організувала схему збуту наркотиків через Telegram. "Товар" замовлявся оптом у тому ж месенджері - поштою або у вигляді так званих "мастер-кладів".

Далі зловмисниця робила "закладки" або відправляла посилки клієнтам. Орієнтовний місячний дохід - близько 100 тисяч гривень.

Щоб не привертати увагу правоохоронних органів, жінка постійно змінювала місце проживання і брала з собою дитину. Остання, не розуміючи, чим насправді займається її мама, завантажувала посилки з наркотиками в поштомати, ходила з матір’ю під час "закладок" у парках, лісосмугах і біля дитячих майданчиків.

Жінку затримали під час однієї з таких "прогулянок" - вона встигла розмістити таку закладку. В ході обшуку в дитячому рюкзаку виявили 25 згортків канабісу.

Також правоохоронці виявили і вилучили два великі "мастер-клади" з мефедроном загальною масою понад 6,5 кг. Крім того, було виявлено 74 "закладки", ваги та інші докази злочинної діяльності жінки.

Затриманій оголосили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені із залученням малолітньої особи).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Державна митна служба запобігла кільком спробам ввезення в Україну наркотичного чаю Mitragyna speciosa та добавки SPIRULINA. Йдеться про понад 700 кг небезпечної продукції.