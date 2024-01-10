Испания может возобновить масочный режим

Из-за всплеска гриппа и COVID по всей Европе правительство Испании предложило возобновить ношение масок на общенациональном уровне в больницах и поликлиниках. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Испанское правительство предложило распространить это требование на всю страну, но региональные лидеры, ответственные за здравоохранение, пока что отклонили это предложение.

Ожидается, что окончательное решение будет принято в среду.

Мы знаем, что единственное, что ограничит эпидемии и защитит уязвимые группы населения - это маска. Это мера, основанная на здравом смысле, научно обоснованная и широко принятая общественностью - сказала министр здравоохранения Моника Гарсия.

ВОЗ предупреждает о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией

По словам Гарсии, правительство также предложило разрешить людям самостоятельно диагностировать легкие случаи заболевания и брать три дня выходных на работе без справки от врача.

Дополнение

Из-за распространения респираторных заболеваний Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний рекомендовал оставаться дома в случае недомогания, а также рассмотреть возможность ношения масок в толпе или в медицинских учреждениях.

Отмечается, что европейцы должны придерживаться национальных рекомендаций по вакцинации уязвимых групп населения.

Напомним,

ВОЗ советует чаще пользоваться масками и проводить вакцинацию, поскольку количество случаев заболевания COVID-19 растет во всем мире.