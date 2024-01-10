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Іспанія може відновити масковий режим

Іспанія може відновити масковий режим

Київ • УНН

 • 28863 перегляди

Уряд Іспанії пропонує відновити використання масок на тлі сплеску захворюваності на грип та COVID

 Через сплеск грипу і COVID по всій Європі уряд Іспанії запропонував відновити носіння масок на загальнонаціональному рівні у лікарнях і поліклініках. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі 

Іспанський уряд запропонував поширити цю вимогу на всю країну, але регіональні лідери, відповідальні за охорону здоров'я, поки що відхилили цю пропозицію.

Очікується, що остаточне рішення буде ухвалено в середу.

Ми знаємо, що єдине, що обмежить епідемії та захистить вразливі групи населення – це маска. Це захід, який базується на здоровому глузді, науково обґрунтований і широко прийнятий громадськістю

– сказала міністерка охорони здоров'я Моніка Гарсія.

ВООЗ попереджає про зростання випадків зараження коронавірусною інфекцією23.12.23, 03:54 • 32335 переглядiв

За словами Гарсії, уряд також запропонував дозволити людям самостійно діагностувати легкі випадки захворювання і брати три дні вихідних на роботі без довідки від лікаря.

Доповнення 

Через поширення респіраторних захворювань Європейський центр з профілактики та контролю захворювань рекомендував залишатися вдома у разі нездужання, а також розглянути можливість носіння масок у натовпі або в медичних установах.

Зазначається, що європейці повинні дотримуватися національних рекомендацій щодо вакцинації вразливих груп населення.

Нагадаємо

ВООЗ радить частіше користуватися масками та проводити вакцинацію, оскільки кількість випадків захворювання на COVID-19 зростає у всьому світі.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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