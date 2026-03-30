Искусственный интеллект обнаружил десятки скрытых планет в данных NASA

29 марта, 13:23 • 15197 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Эксклюзив
29 марта, 12:02 • 32453 просмотра
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
29 марта, 09:25 • 28752 просмотра
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
29 марта, 07:21 • 45049 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
28 марта, 17:19 • 38117 просмотра
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04 • 50863 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29 • 43147 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56 • 35797 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 34348 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 29435 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
Популярные новости
Стубб заявил об отсутствии военной угрозы после падения дронов в Финляндии29 марта, 18:53 • 7936 просмотра
Иран атаковал алюминиевый завод в Абу-Даби29 марта, 19:46 • 7254 просмотра
Возле самолета Трампа заметили дрон, в аэропорту срочно ввели ограниченияVideo29 марта, 20:14 • 5614 просмотра
МАГАТЭ подтвердило серьезные повреждения иранского ядерного объекта в Хондабе22:43 • 5294 просмотра
Зачем россии боевые ледоколы с "Калибрами", один из которых поразили ВСУ и какую роль они играют в войнеPhoto23:09 • 13853 просмотра
публикации
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto29 марта, 07:40 • 30504 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы29 марта, 07:21 • 45054 просмотра
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения28 марта, 10:58 • 41882 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее28 марта, 07:00 • 55789 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 49606 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ишак Дар
Биньямин Нетаньяху
Жовенель Мойсе
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Египет
Искусственный интеллект обнаружил десятки скрытых планет в данных NASA

Киев • УНН

 • 3120 просмотра

Астрономы из Уорикского университета с помощью ИИ подтвердили 118 экзопланет, среди которых 31 новая. Алгоритм RAVEN проанализировал данные 2,2 миллиона звезд.

Астрономы из Университета Уорика с помощью нового инструмента искусственного интеллекта подтвердили существование более 100 экзопланет, среди которых 31 – ранее неизвестная. Для этого ученые проанализировали данные спутника NASA TESS, который ищет планеты по слабому затемнению света звезд во время прохождения планет перед ними. Об этом сообщает Phys.org, пишет УНН.

Детали

В центре исследования оказались более 2,2 миллиона звезд, собранных за первые четыре года работы миссии.

Ключевую роль в открытии сыграл новый алгоритм под названием RAVEN. Именно он помог отфильтровать настоящие сигналы планет от ложных срабатываний, которые часто создают двойные звезды или другие космические явления.

Используя наш недавно разработанный конвейер RAVEN, мы смогли проверить 118 новых планет и более 2000 высококачественных кандидатов на планеты, почти 1000 из которых абсолютно новые

– заявила автор исследования Марина Лафарга Магро.

Среди находок – очень редкие планеты

Среди новых открытий есть сразу несколько особо интересных категорий: планеты с ультракоротким периодом обращения, которые облетают свои звезды менее чем за сутки, редкие объекты из так называемой "нептуновой пустыни", а также многопланетные системы, о которых ранее вообще не было известно.

NASA отменяет строительство орбитальной лунной станции ради базы на Луне за $20 млрд24.03.26, 17:26 • 4867 просмотров

Задача состоит в определении того, действительно ли затемнение вызвано планетой на орбите вокруг звезды, или чем-то другим, и именно на этот вопрос пытается ответить RAVEN

– пояснил один из разработчиков системы Андреас Хаджигеоргиу.

Это может изменить темпы поиска новых миров

Ученые считают, что новый подход может серьезно изменить правила игры в астрономии. Если раньше проверка кандидатов на экзопланеты требовала много времени и ресурсов, то теперь ИИ позволяет быстрее и точнее находить реальные планеты среди огромных массивов космических данных.

Фактически это означает, что в уже собранных архивах NASA могут скрываться еще десятки или даже сотни необнаруженных миров.

В США опубликовали ранее неизвестные фото Нила Армстронга после аварии миссии Джемини-823.03.26, 02:10 • 42273 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
НАСА