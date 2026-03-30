Искусственный интеллект обнаружил десятки скрытых планет в данных NASA

Астрономы из Университета Уорика с помощью нового инструмента искусственного интеллекта подтвердили существование более 100 экзопланет, среди которых 31 – ранее неизвестная. Для этого ученые проанализировали данные спутника NASA TESS, который ищет планеты по слабому затемнению света звезд во время прохождения планет перед ними. Об этом сообщает Phys.org, пишет УНН.

Детали

В центре исследования оказались более 2,2 миллиона звезд, собранных за первые четыре года работы миссии.

Ключевую роль в открытии сыграл новый алгоритм под названием RAVEN. Именно он помог отфильтровать настоящие сигналы планет от ложных срабатываний, которые часто создают двойные звезды или другие космические явления.

Используя наш недавно разработанный конвейер RAVEN, мы смогли проверить 118 новых планет и более 2000 высококачественных кандидатов на планеты, почти 1000 из которых абсолютно новые – заявила автор исследования Марина Лафарга Магро.

Среди находок – очень редкие планеты

Среди новых открытий есть сразу несколько особо интересных категорий: планеты с ультракоротким периодом обращения, которые облетают свои звезды менее чем за сутки, редкие объекты из так называемой "нептуновой пустыни", а также многопланетные системы, о которых ранее вообще не было известно.

Задача состоит в определении того, действительно ли затемнение вызвано планетой на орбите вокруг звезды, или чем-то другим, и именно на этот вопрос пытается ответить RAVEN – пояснил один из разработчиков системы Андреас Хаджигеоргиу.

Это может изменить темпы поиска новых миров

Ученые считают, что новый подход может серьезно изменить правила игры в астрономии. Если раньше проверка кандидатов на экзопланеты требовала много времени и ресурсов, то теперь ИИ позволяет быстрее и точнее находить реальные планеты среди огромных массивов космических данных.

Фактически это означает, что в уже собранных архивах NASA могут скрываться еще десятки или даже сотни необнаруженных миров.

