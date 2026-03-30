Штучний інтелект знайшов десятки прихованих планет у даних NASA

Астрономи з Університету Ворика за допомогою нового інструменту штучного інтелекту підтвердили існування понад 100 екзопланет, серед яких 31 – раніше невідома. Для цього вчені проаналізували дані супутника NASA TESS, який шукає планети за слабким затемненням світла зірок під час проходження планет перед ними. Про це повідомляє Phys.org, пише УНН.

У центрі дослідження опинилися понад 2,2 мільйона зірок, зібраних за перші чотири роки роботи місії.

Ключову роль у відкритті зіграв новий алгоритм під назвою RAVEN. Саме він допоміг відфільтрувати справжні сигнали планет від хибних спрацьовувань, які часто створюють подвійні зорі або інші космічні явища.

Використовуючи наш нещодавно розроблений конвеєр RAVEN, ми змогли перевірити 118 нових планет та понад 2000 високоякісних кандидатів на планети, майже 1000 з яких абсолютно нові

Серед нових відкриттів є одразу кілька особливо цікавих категорій: планети з ультракоротким періодом обертання, які облітають свої зорі менш ніж за добу, рідкісні об’єкти з так званої "нептунової пустелі", а також багатопланетні системи, про які раніше взагалі не було відомо.

Завдання полягає у визначенні того, чи справді затемнення спричинене планетою на орбіті навколо зірки, чи чимось іншим, і саме на це питання намагається відповісти RAVEN