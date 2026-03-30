Штучний інтелект знайшов десятки прихованих планет у даних NASA

29 березня, 13:23 • 12965 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ексклюзив
29 березня, 12:02 • 24573 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25 • 24181 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 38078 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 34295 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 49142 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 42154 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 35544 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 34048 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 29313 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
Популярнi новини
Головою Ліги арабських держав призначили Набіля Фахмі 29 березня, 15:08 • 11375 перегляди
Березень може стати рекордним за кількістю знищених росіян - Федоров29 березня, 15:35 • 12886 перегляди
Італія викликала посла Ізраїлю через недопуск патріарха до Храму Гробу Господнього29 березня, 15:58 • 11332 перегляди
ОАЕ наполягають на компенсації Іраном руйнувань у країні через удари29 березня, 16:23 • 9534 перегляди
Rheinmetall вибачився за слова гендиректора про українські дрони та відзначив бойовий дух України29 березня, 16:57 • 5966 перегляди
Публікації
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto29 березня, 07:40 • 27498 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради29 березня, 07:21 • 38079 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 39467 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 53357 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 47337 перегляди
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 20293 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 20636 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 22067 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 26258 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 29827 перегляди
Штучний інтелект знайшов десятки прихованих планет у даних NASA

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Астрономи з Університету Ворика за допомогою ШІ підтвердили 118 екзопланет, серед яких 31 нова. Алгоритм RAVEN проаналізував дані 2,2 мільйона зірок.

Штучний інтелект знайшов десятки прихованих планет у даних NASA

Астрономи з Університету Ворика за допомогою нового інструменту штучного інтелекту підтвердили існування понад 100 екзопланет, серед яких 31 – раніше невідома. Для цього вчені проаналізували дані супутника NASA TESS, який шукає планети за слабким затемненням світла зірок під час проходження планет перед ними. Про це повідомляє Phys.org, пише УНН.

Деталі

У центрі дослідження опинилися понад 2,2 мільйона зірок, зібраних за перші чотири роки роботи місії.

Ключову роль у відкритті зіграв новий алгоритм під назвою RAVEN. Саме він допоміг відфільтрувати справжні сигнали планет від хибних спрацьовувань, які часто створюють подвійні зорі або інші космічні явища.

Використовуючи наш нещодавно розроблений конвеєр RAVEN, ми змогли перевірити 118 нових планет та понад 2000 високоякісних кандидатів на планети, майже 1000 з яких абсолютно нові

– заявила авторка дослідження Марина Лафарга Магро.

Серед знахідок – дуже рідкісні планети

Серед нових відкриттів є одразу кілька особливо цікавих категорій: планети з ультракоротким періодом обертання, які облітають свої зорі менш ніж за добу, рідкісні об’єкти з так званої "нептунової пустелі", а також багатопланетні системи, про які раніше взагалі не було відомо.

NASA скасовує будівництво орбітальної місячної станції заради бази на Місяці за $20 млрд24.03.26, 17:26 • 4867 переглядiв

Завдання полягає у визначенні того, чи справді затемнення спричинене планетою на орбіті навколо зірки, чи чимось іншим, і саме на це питання намагається відповісти RAVEN

– пояснив один із розробників системи Андреас Хаджігеоргіу.

Це може змінити темпи пошуку нових світів

Учені вважають, що новий підхід може серйозно змінити правила гри в астрономії. Якщо раніше перевірка кандидатів на екзопланети вимагала багато часу й ресурсів, то тепер ШІ дозволяє швидше та точніше знаходити реальні планети серед величезних масивів космічних даних.

Фактично це означає, що у вже зібраних архівах NASA можуть ховатися ще десятки або навіть сотні невиявлених світів.

У США опублікували раніше невідомі фото Ніла Армстронга після аварії місії Джеміні-823.03.26, 02:10 • 42261 перегляд

Степан Гафтко

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
NASA