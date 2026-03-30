Штучний інтелект знайшов десятки прихованих планет у даних NASA
Астрономи з Університету Ворика за допомогою ШІ підтвердили 118 екзопланет, серед яких 31 нова. Алгоритм RAVEN проаналізував дані 2,2 мільйона зірок.
Астрономи з Університету Ворика за допомогою нового інструменту штучного інтелекту підтвердили існування понад 100 екзопланет, серед яких 31 – раніше невідома. Для цього вчені проаналізували дані супутника NASA TESS, який шукає планети за слабким затемненням світла зірок під час проходження планет перед ними. Про це повідомляє Phys.org, пише УНН.
Деталі
У центрі дослідження опинилися понад 2,2 мільйона зірок, зібраних за перші чотири роки роботи місії.
Ключову роль у відкритті зіграв новий алгоритм під назвою RAVEN. Саме він допоміг відфільтрувати справжні сигнали планет від хибних спрацьовувань, які часто створюють подвійні зорі або інші космічні явища.
Використовуючи наш нещодавно розроблений конвеєр RAVEN, ми змогли перевірити 118 нових планет та понад 2000 високоякісних кандидатів на планети, майже 1000 з яких абсолютно нові
Серед знахідок – дуже рідкісні планети
Серед нових відкриттів є одразу кілька особливо цікавих категорій: планети з ультракоротким періодом обертання, які облітають свої зорі менш ніж за добу, рідкісні об’єкти з так званої "нептунової пустелі", а також багатопланетні системи, про які раніше взагалі не було відомо.
Завдання полягає у визначенні того, чи справді затемнення спричинене планетою на орбіті навколо зірки, чи чимось іншим, і саме на це питання намагається відповісти RAVEN
Це може змінити темпи пошуку нових світів
Учені вважають, що новий підхід може серйозно змінити правила гри в астрономії. Якщо раніше перевірка кандидатів на екзопланети вимагала багато часу й ресурсів, то тепер ШІ дозволяє швидше та точніше знаходити реальні планети серед величезних масивів космічних даних.
Фактично це означає, що у вже зібраних архівах NASA можуть ховатися ще десятки або навіть сотні невиявлених світів.
