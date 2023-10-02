"Искры в разные стороны": в ОГА показали видео последствий обстрелов жилых кварталов Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Российские оккупанты с ночи обстреливают жилые кварталы Херсона, уже известно о четырех пострадавших, сообщает УНН с ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
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"Искры в разные стороны, потом я выскочила, смотрю - пламя. Стало все гореть. Я собачку отвязала, а сама с документами, неодетая нормально", - заявила местная жительница в видео обнародованном Прокудиным в Telegram.
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В результате обстрела Херсона около 10 часов ранены четыре человека. Среди раненых - двое полицейских.
Напомним
россияне с ночи обстреливают Херсонскую область, есть повреждения и раненые.