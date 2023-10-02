"Іскри в різні боки": в ОВА показали відео наслідків обстрілів житлових кварталів Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Російські окупанти з ночі обстрілюють житлові квартали Херсона, вже відомо про чотирьох постраждалих, повідомляє УНН із посилюванням на голову Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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"Іскри в різні боки, потім я вискочила, дивлюся - полум'я. Стало все горіти. Я собачку відв'язала, а сама з документами, неодягнена нормально", - заявила місцева мешканка в відео оприлюдненому Прокудіним у Telegram.
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Внаслідок обстрілу Херсона близько 10 години поранено чотирьох людей. Серед постраждалих-двоє поліцейських.
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