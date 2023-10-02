"Іскри в різні боки": в ОВА показали відео наслідків обстрілів житлових кварталів Херсона

Цитата

"Іскри в різні боки, потім я вискочила, дивлюся - полум'я. Стало все горіти. Я собачку відв'язала, а сама з документами, неодягнена нормально", - заявила місцева мешканка в відео оприлюдненому Прокудіним у Telegram.

Доповнення

Внаслідок обстрілу Херсона близько 10 години поранено чотирьох людей. Серед постраждалих-двоє поліцейських.

Нагадаємо

росіяни з ночі вкривають вогнем Херсонську область, є пошкодження та поранені.