"Удар був такої сили, що пробило броню": через ворожий обстріл Херсона постраждали двоє поліцейських

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"Ворог продовжує засипати Херсон артилерією", - написав Клименко у Telegram.

"Під вогонь потрапило авто патрульної поліції. Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані", - вказав міністр.

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З його слів, під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу також вдалося під триваючим вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу. "Постраждалого передали лікарям. Його стан критичний", - зазначив він.

"Також відомо про четвертого потерпілого. Він отримує допомогу лікарів. Його травми нетяжкі", - вказав Клименко.

Міністр зазначив, що Херсон обстрілюють щодня. "Щодня поліція та рятувальники поряд з людьми. Ціною власного здоров'я та подекуди життя", - написав Клименко.

Нагадаємо

росіяни з ночі вкривають вогнем Херсонську область, є пошкодження та поранені.