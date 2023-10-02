росіяни з ночі вкривають вогнем Херсонщину: є пошкодження та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на понеділок та сьогодні зранку продовжували обстрілювати населені пункти Херсонської області. Внаслідок атаки на Золоту Балку поранення отримала жінка. В Херсоні є прильоти в різних частинах міста. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та голова Херсонської МВА Роман Мрочко пише УНН.
Деталі
За словами очільника ОВА, зранку окупанти обстріляли Золоту Балку. Там поранення отримала 59-річна місцева жителька. Її шпиталізували до медзакладу.
У Херсоні ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназію, газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церкву та станцію швидкої допомоги.
Внаслідок нічних ворожих ударів по місту постраждала родина. До лікарні доставили двох сестричок, 12 та 13 років.
У старшої – поранення живота середнього ступеня тяжкості, у молодшої – гостра реакція на стрес. Їхній 39-річній матері меддопомогу надали на місці.
Доповнення
Херсон вранці продовжили обстрілювали російські війська, повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
«Херсон під черговим обстрілом з боку російських окупаційних військ! Є прильоти в різних районах міста», - написав він у Telegram.