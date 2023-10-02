россияне с ночи укрывают огнем Херсонщину: есть повреждения и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Российские войска в ночь на понедельник и сегодня утром продолжали обстреливать населенные пункты Херсонской области. В результате атаки на Золотую Балку ранения получила женщина. В Херсоне есть прилеты в разных частях города. Об этом сообщает председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин и председатель Херсонской МВА Роман Мрочко пишет УНН.
Детали
По словам главы ОВА, утром оккупанты обстреляли Золотую Балку. Там ранения получила 59-летняя местная жительница. Ее госпитализировали в медучреждение.
В Херсоне вражеским огнем повреждены жилые дома, магазины, цех предприятия, детсад, гимназия, газопровод, бизнес-центр, гуманитарный штаб, церковь и станция скорой помощи.
В результате ночных вражеских ударов по городу пострадала семья. В больницу доставили двух сестричек, 12 и 13 лет.
У старшей – ранение живота средней степени тяжести, у младшей – острая реакция на стресс. Их 39-летней матери медпомощь оказали на месте.
Дополнение
Херсон утром продолжили обстреливать российские войска, сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко.
«Херсон под очередным обстрелом со стороны российских оккупационных войск! Есть прилеты в разных районах города», - написал он в Telegram.