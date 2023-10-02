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"Удар был такой силы, что пробило броню": из-за вражеского обстрела Херсона пострадали двое полицейских

"Удар был такой силы, что пробило броню": из-за вражеского обстрела Херсона пострадали двое полицейских

Киев • УНН

 • 173312 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. В результате удара российских войск по Херсону пострадали двое полицейских, под огонь попал автомобиль патрульных, сообщил в понедельник министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.

Цитата

"Враг продолжает засыпать Херсон артиллерией", - написал Клименко в Telegram.

"Под огонь попало авто патрульной полиции. Удар был такой силы, что пробило броню. Пострадали двое полицейских. Они госпитализированы, один из патрульных в крайне тяжелом состоянии", - указал министр.

Детали

По его словам, во время утреннего обстрела спецназовцам КОРДа также удалось под продолжающимися взрывами спасти гражданского, которому оторвало ногу. "Пострадавшего передали врачам. Его состояние критическое", - отметил он.

"Также известно о четвертом пострадавшем. Он получает помощь врачей. Его травмы нетяжелые", - указал Клименко.

Министр отметил, что Херсон обстреливают ежедневно. "Ежедневно полиция и спасатели рядом с людьми. Ценой собственного здоровья и иногда жизни", - написал Клименко.

Напомним

россияне с ночи укрывают огнем Херсонскую область, есть повреждения и раненые.

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