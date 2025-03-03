Искали более 3 месяцев: задержан подозреваемый в прошлогоднем убийстве
Киев • УНН
В Корсунь-Шевченковском задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве. Тело 28-летней жертвы было найдено закопанным на огороде после 3 месяцев поисков.
Полицейские задержали подозреваемого в умышленном убийстве мужчины, пропавшего в Корсунь-Шевченковском Черкасской области. Мужчина разыскивался более трех месяцев.
Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает УНН.
В ноябре 2024 года в полицию Корсунь-Шевченковского обратилась женщина и сообщила об исчезновении 28-летнего внука, который пошел в магазин и домой не вернулся. Оперативники, следователи, аналитики начали комплексные мероприятия по розыску.
После поисков мужчину с помощью служебной собаки нашли мертвым, он был закопан на огороде местного жителя. При осмотре эксперты обнаружили телесные повреждения, указывающие на насильственную смерть.
Полицейские собрали вещественные доказательства и обнаружили важные зацепки в деле. Под подозрение попал 33-летний житель Корсунь-Шевченковского, ранее судимый.
Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним,
В конце февраля в Подольском районе Киева вблизи трамвайной станции «Пуща-Водицкая 1» прохожие обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Начались мероприятия по задержанию лица, причастного к совершению преступления