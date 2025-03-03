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Шукали понад 3 місяці: затримано підозрюваного у минулорічному вбивстві

Київ • УНН

 • 22934 перегляди

У Корсунь-Шевченківському затримали 33-річного чоловіка, підозрюваного в умисному вбивстві. Тіло 28-річної жертви було знайдено закопаним на городі після 3 місяців пошуків.

Шукали понад 3 місяці: затримано підозрюваного у минулорічному вбивстві

Поліцейські затримали підозрюваного в умисному вбивстві чоловіка, зниклого у Корсунь-Шевченківському Черкаської області. Чоловік розшукувався більш як три місяці.

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає УНН.

У листопаді 2024 року до поліції Корсунь-Шевченківського звернулася жінка й повідомила про зникнення 28-річного онука, який пішов до магазину та додому не повернувся. Оперативники, слідчі, аналітики розпочали комплексні заходи з розшуку.

Після пошуків чоловіка за допомогою службового собаки знайшли мертвим, він був закопаний на городі місцевого жителя. При огляді експерти виявили тілесні ушкодження, що вказували на насильницьку смерть.

Поліцейські зібрали речові докази та виявили важливі зачіпки у справі. Під підозру потрапив 33-річний житель Корсунь-Шевченківського, раніше судимий.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо

У кінці лютого у Подільському районі Києва поблизу трамвайної станції "Пуща-Водицька 1" перехожі виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням. Розпочлися заходи із затримання особи, причетної до вчинення злочину

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