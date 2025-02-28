Біля трамвайної станції у Києві знайшли тіло чоловіка: поліція з'ясовує обставини вбивства

У Подільському районі Києва перехожі виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням, поліція встановлює обставини вбивства, ведеться пошук підозрюваного, повідомили у ГУНП в Києві у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.

Поліцейські встановлюють обставини вбивства чоловіка у Подільському районі столиці. Тіло загиблого із ножовим пораненням сьогодні виявили перехожі поблизу трамвайної станції "Пуща-Водицька 1" - повідомили у поліції.

Наразі на місці, як вказано, працюють слідчо-оперативна група районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку та судово-медичний експерт.

"Вживаються заходи із затримання особи, причетної до вчинення злочину", - повідомили у поліції.

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