Біля трамвайної станції у Києві знайшли тіло чоловіка: поліція з'ясовує обставини вбивства
Київ • УНН
У Подільському районі Києва перехожі виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням. На місці працюють правоохоронці та експерти, ведеться пошук підозрюваного.
У Подільському районі Києва перехожі виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням, поліція встановлює обставини вбивства, ведеться пошук підозрюваного, повідомили у ГУНП в Києві у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.
Поліцейські встановлюють обставини вбивства чоловіка у Подільському районі столиці. Тіло загиблого із ножовим пораненням сьогодні виявили перехожі поблизу трамвайної станції "Пуща-Водицька 1"
Наразі на місці, як вказано, працюють слідчо-оперативна група районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку та судово-медичний експерт.
"Вживаються заходи із затримання особи, причетної до вчинення злочину", - повідомили у поліції.
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