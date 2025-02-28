Возле трамвайной станции в Киеве нашли тело мужчины: полиция выясняет обстоятельства убийства
Киев • УНН
В Подольском районе Киева прохожие обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. На месте работают правоохранители и эксперты, ведется поиск подозреваемого.
В Подольском районе Киева прохожие обнаружили тело мужчины с ножевым ранением, полиция устанавливает обстоятельства убийства, ведется поиск подозреваемого, сообщили в ГУНП в Киеве в пятницу в соцсетях, пишет УНН.
Полицейские устанавливают обстоятельства убийства мужчины в Подольском районе столицы. Тело погибшего с ножевым ранением сегодня обнаружили прохожие вблизи трамвайной станции "Пуща-Водицкая 1"
Сейчас на месте, как указано, работают следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска и судебно-медицинский эксперт.
"Принимаются меры по задержанию лица, причастного к совершению преступления", - сообщили в полиции.
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