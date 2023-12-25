Ищут "щели" в обороне: оккупанты давят и постоянно меняют тактику на Авдеевском направлении

российские оккупационные войска давят и постоянно меняют тактику на Авдеевском направлении, чтобы найти "щели" в обороне Вооруженных сил Украины. Так прокомментировал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш ситуацию на соответствующем направлении в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

"Сложно. Как было горячо на нашем направлении, так и остается. Легче, к сожалению, не становится, враг давит, пытается все же реализовать свои планы по взятию города. Почти постоянно в какой-то динамике, что-то они меняют - то идут со многих направлений одновременно малыми группами, то концентрируются на более точечных ударах с применением техники и пытаются прорвать, то одновременно и на промку, и на Степное, и на коксохим", - рассказал Барабаш.

По его словам, россияне постоянно пытаются найти определенные "щели" в нашей обороне и что-то "продавить". Однако действительно несмотря на погодные условия и очень сильное давление, украинские защитники и защитницы держат линию обороны.

Используют технику, несмотря на непогоду: Барабаш рассказал о третьей волне наступления россиян на Авдеевку