Ищут "щели" в обороне: оккупанты давят и постоянно меняют тактику на Авдеевском направлении
Киев • УНН
Российские войска давят на оборону Авдеевки, ища уязвимые места, но украинские войска удерживают свои позиции.
российские оккупационные войска давят и постоянно меняют тактику на Авдеевском направлении, чтобы найти "щели" в обороне Вооруженных сил Украины. Так прокомментировал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш ситуацию на соответствующем направлении в эфире "Мы-Украина", передает УНН.
"Сложно. Как было горячо на нашем направлении, так и остается. Легче, к сожалению, не становится, враг давит, пытается все же реализовать свои планы по взятию города. Почти постоянно в какой-то динамике, что-то они меняют - то идут со многих направлений одновременно малыми группами, то концентрируются на более точечных ударах с применением техники и пытаются прорвать, то одновременно и на промку, и на Степное, и на коксохим", - рассказал Барабаш.
По его словам, россияне постоянно пытаются найти определенные "щели" в нашей обороне и что-то "продавить". Однако действительно несмотря на погодные условия и очень сильное давление, украинские защитники и защитницы держат линию обороны.
Используют технику, несмотря на непогоду: Барабаш рассказал о третьей волне наступления россиян на Авдеевку25 декабрь 2023, 18:10 • 24471 просмотр
Ищут "щели" в обороне: оккупанты давят и постоянно меняют тактику на Авдеевском направлении
Российские войска давят на оборону Авдеевки, ища уязвимые места, но украинские войска удерживают свои позиции.
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