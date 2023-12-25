Используют технику, несмотря на непогоду: Барабаш рассказал о третьей волне наступления россиян на Авдеевку

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Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

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В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
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Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  122322 просмотра

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