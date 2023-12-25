Используют технику, несмотря на непогоду: Барабаш рассказал о третьей волне наступления россиян на Авдеевку

Активное использование россиянами военной техники при штурмах Авдеевки свидетельствует о третьей волне наступления оккупантов. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш, передает УНН.

Детали

Он рассказал, что третья волна наступления оккупантов в последнее время постепенно набирала обороты.

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Я согласен с командующим Тарнавским, который две недели назад сказал, что третья волна штурмов Авдеевки началась. Не моментально они поехали, атаки наращивали постепенно, и вот дней 8 они очень активно применяют технику и, на мой взгляд, это тоже свидетельствует, что третья волна началась - рассказал Барабаш.

По его словам, сейчас оккупанты игнорируют неблагоприятные погодные условия и с помощью техники пытаются штурмовать позиции ВСУ.

Потому что очень долго они технику не применяли, а потом они поехали, даже несмотря на не очень благоприятные погодные условия. Вчера они очень много техники применяли - два десятка техники наши ребята подбили и орков наминусовали тоже изрядно - резюмировал руководитель Авдеевской МВА.

Дополнение

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что враг не оставляет попыток окружить Авдеевку.

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По его словам, украинские воины отбили 14 атак врага восточнее Новобахмутовки, в районах Степного, Авдеевки, а также 17 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.



Напомним,

Российские войска используют роботизированные платформы на Таврическом направлении. В ВСУ говорят, что заметили, как россияне перевозят раненых на дронах.