В Невском за сутки прогремело 15 взрывов, при попытке получить админуслуги в Северодонецке отправляют в военкомат - Луганская ОВА
Российские войска обстреляли Невское, совершив 15 взрывов; в Северодонецке мужчин, которые ищут работу, призывают в военкомат.
Из-за блокады на границе с Польшей в очереди 3,4 тыс. грузовиков, в разблокированных "Шегинях" - еще 700
3,4 тыс. грузовиков стоят в очереди на польско-украинской границе из-за блокады польских перевозчиков; разблокирован только пункт пропуска "Шегини".
Чтобы не праздновать Рождество в одиночестве: в Италии мужчина сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму
В Италии мужчина, который находился под домашним арестом, пытался попасть в тюрьму, чтобы не встретить Рождество в одиночестве, но полиция вернула его домой.
Киев расчищает дороги: задействованы почти 460 единиц спецтехники и более 4 200 человек
Киев мобилизовал более 460 единиц техники и 4200 человек для расчистки дорог, поддерживая нормальную жизнедеятельность города.
В туннелях Газы нашли пять тел израильских заложников ХАМАС
Пять израильских заложников, убитых ХАМАС, были найдены в туннелях Газы; вскрытие еще не сделано.
На юге уничтожили 22 "шахеда", 17 из которых в Одесской области, в приоритете врага припортовая инфраструктура - Силы обороны Юга
Накануне Рождества россия осуществила ракетно-дроновую атаку на юг Украины, украинские силы уничтожили 22 беспилотника и 2 ракеты.
В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский "шахед": пострадавших нет
Украинские ПВО сбили вражеский беспилотник "шахид" в Хмельницкой области, жертв нет.
"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
Готовы ли члены ВСП принимать справедливые решения и как война меняет людей.
Оккупанты за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины
Российские военные обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области.
В Николаевской области сбили "шахед", враг из артиллерии ударил по Очакову
В Николаевской области украинские войска уничтожили вражеский беспилотник "шахед"; российская артиллерия обстреляла Очаков, повредив здания, но без жертв.