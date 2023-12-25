В Невском за сутки прогремело 15 взрывов, при попытке получить админуслуги в Северодонецке отправляют в военкомат - Луганская ОВА

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли временно оккупированное Невское Луганской области - прозвучало 15 взрывов. При попытке получить админуслуги в Северодонецке отправляют в военкомат, в Лисичанске оккупанты в очередной раз осматривают пустые квартиры на возможные дефекты, сообщает председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Детали

Оккупанты мощно обстреляли Невское - на территории села вчера произошло 15 взрывов. По предварительной информации, обошлось без жертв и новых разрушений - сообщил глава Луганщины Артем Лысогор.

Отмечается, что когда ситуация с безопасностью позволила, жителям населенного пункта раздали гуманитарную помощь и предложили эвакуироваться.

Кроме того, как сообщается, 24 декабря враг пытался прорвать оборону украинских военных возле Стельмаховки, однако вынужден был отойти на ранее занятые позиции.

Также за прошедшие сутки россияне из авиации ударили по Новоегоровке и Серебрянскому лесу.

Дополнение

В Северодонецке всех мужчин призывного возраста при попытке получить любую административную услугу отправляют в военкомат. Касается это и оформления паспорта рф, и попытки трудоустроиться. Как отмечается, медицинская комиссия начнет осматривать военнообязанных сразу после Нового года.

Тем временем в соседнем Лисичанске россияне в очередной раз осматривали пустые квартиры на возможные дефекты якобы перед восстановлением

Поочередно вскрывают все пустые квартиры, составляют дефектный акт, а между тем ищут там что-то более-менее ценное, что еще осталось - указал Лисогор.

Также отметил, что некоторые многоэтажки "предварительно осмотрены" уже неоднократно.

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