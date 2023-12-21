Враг увеличивает количество камер видеонаблюдения на временно оккупированной Луганщине - Центр нацсопротивления

Оккупанты активизировали поиски украинского подполья на временно оккупированной Луганщине и планируют увеличить количество камер наблюдения. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

россияне продолжают принимать меры по выявлению подполья на временно оккупированных территориях Луганской области. Для этого, оккупационная администрация планирует увеличить количество камер видеонаблюдения в Луганске, в частности вблизи стратегических объектов и учебных заведений - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что увеличив количество камер оккупанты планируют выявлять информаторов Сил обороны, ведь именно в учебных заведениях оккупанты располагают свой личный состав. Также камеры дополнительно устанавливают вблизи железной дороги и больниц, где лежат раненые оккупанты.

В Центре нацсопротивления призывают жителей Луганска и области быть бдительными, лишний раз не подвергать себя опасности.

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