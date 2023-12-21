Враг увеличивает количество камер видеонаблюдения на временно оккупированной Луганщине - Центр нацсопротивления
Оккупанты усиливают поиски украинского подполья в Луганске, планируя увеличить количество камер наблюдения, сосредоточив внимание на стратегических объектах и школах.
На Харьковщине будут судить киевского экс-полицейского, который насмерть сбил ребенка
Бывший сотрудник киевской полиции, который насмерть сбил 15-летнюю девочку под Харьковом, предстанет перед судом; в случае признания его виновным ему грозит до 8 лет заключения.
В Одессе сотрудники военкомата на "скорой" силой задержали мужчину: в Одесском ТЦК СП начали проверку
В Одессе работники ТЦК СП, которые использовали "скорую", силой задержали мужчину. В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки проводятся служебное расследование для оценки инцидента.
Стрельба в центре Праги: информация о пострадавших украинцах не поступала
Стрельба в столице Чехии привела к гибели и ранению людей. Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших украинцы. Местные правоохранители обезвредили нападавшего.
С начала войны враг выпустил по Украине более семи тысяч ракет - Воздушные силы
В то же время, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УНН сообщил, сколько обломков сбитых вражеских целей попали к ним на экспертизу.
Кабмин в 2023 году выделил 13,3 млрд гривен на обеспечение украинцев питьевой водой
Кабинет Министров Украины выделил 13,3 млрд грн в 2023 году на 52 проекта по модернизации водоснабжения и водоотведения, включая восстановление водопровода после разрушения Каховской ГЭС.
Toyota отзывает более миллиона автомобилей с потенциальным дефектом
Toyota отзывает более миллиона автомобилей по всему миру из-за дефекта, который может препятствовать срабатыванию подушек безопасности. Планируется бесплатная замена датчиков.
Зеленский - Гутерришу: Украина рассчитывает на утверждение Плана гуманитарного реагирования ООН на 2024 год
Президент Зеленский ожидает одобрения Плана гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2024 год и обсуждает с Генеральным секретарем ООН безопасность судоходства в Черном море.
Табачные изделия на 4 миллиона: правоохранители разоблачили очередную схему
Украинские правоохранители разоблачили схему импорта контрафактных табачных изделий на сумму более 4 миллионов гривен, в результате многочисленных обысков была изъята контрафактная продукция, продолжается расследование с целью установления всех причастных лиц.
Украина и Молдова подписали протоколы об ускорении пересечения границы
Украина и Молдова подписали протоколы по упрощению и ускорению пересечения границы для граждан и грузов, направленные на повышение эффективности с использованием европейских практик.