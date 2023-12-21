Обвиняют в работе на СБУ: в оккупированном Мелитополе россияне задержали троих детей

Во временно оккупированном Мелитополе российские войска схватили группу несовершеннолетних, которых обвинили в диверсиях и работе на СБУ. Об этом со ссылкой на городского голову Мелитополя Ивана Федорова, передает УНН.

Детали

По его словам, россияне задержали троих детей и заявили, что те работали на украинское подполье.

Оккупанты увеличивают количество спецназовцев для поиска партизан на ВОТ

Детей обвинили в "работе СБУ". Пропагандисты распространяют "легенду": якобы ребята организовали несколько терактов. Передавали информацию о перемещении вражеской техники и базировании войск. А еще якобы следили за одним из коллаборационистов, чтобы заложить взрывчатку в его подъезде - рассказал Федоров.

Он добавил, что по версии оккупантов, еще два участника "этой группы", погибли при взрыве самодельной взрывчатки.

Дополнение

Городской голова Мелитополя объяснил, что россияне не в состоянии преодолеть сопротивление на временно оккупированных территориях, поэтому они решили идти другим путем.

В оккупированном Мариуполе партизаны взорвали машину с российским офицером - Андрющенко

Они уже пленят детей, которые под пытками скорее признаются во всем, что скажет враг. Мы должны освободить наших людей - подчеркнул Федоров.

Напомним,

В оккупированном Луганске россия провела фестиваль "народов россии", на котором школьникам навязывали мысль, что украинцы - вымышленная нация, намекая на культурный геноцид.