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В оккупированном Мариуполе партизаны взорвали машину с российским офицером - Андрющенко

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 08:15  •  10298 просмотра

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В оккупированном Мариуполе украинские партизаны взорвали автомобиль, в котором находился российский военный.

Во временно оккупированном Мариуполе партизаны взорвали машину, в которой находился российский военный офицер одного из кавказских подразделений. Об этом сообщил  советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

Мариупольское Сопротивление взорвало машину российского военного офицера одного из кавказских подразделений. Вместе с офицером. По улице Нестерова в Приморском районе (так называемое с. Кировка). Офицер находится в больнице Мариуполя. Сам подрыв произошел синхронно с Мариупольским хлопком, что позволило скрыть его от внимания полицаев и ФСБ до госпитализации. Держим пальцы, чтобы (он - ред.) пошел петь вместе с кобзоном, но факт обезвреживания оккупантов прямым действием - это прям красивее хлопка

- написал Андрющенко.

В качестве доказательства Андрющенко опубликовал фотографии в формате было/стало. 

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"Сопротивление передает отдельный привет всем владельцам авто с "Z" на машине. Следующая машина может быть ваша", - добавил Андрющенко.

Дополнение

15 декабря сообщалось, что в Мариуполе ночью прогремело два взрыва. По данным Мариупольского городского совета прилетело по  "бетонному заводу" россиян, и по территории за "ПортСити", где военные рф размещали технику и части систем ПВО.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
В окупованому Маріуполі партизани підірвали автівку з російським офіцером – Андрющенко
Guerrillas blow up car with Russian officer in occupied Mariupol - Andriushchenko
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