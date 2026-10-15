Пропала вода после обстрела или блэкаута: как найти безопасный источник и правильно хранить запасы

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Из-за обстрелов, аварий или перебоев с электроснабжением украинцы могут внезапно остаться без воды. В таких ситуациях важно не только найти альтернативный источник, но и убедиться, что вода не представляет угрозы для здоровья. Подробнее о том, где брать воду во время отключений, как понять, что ее нельзя использовать, и как сохранить запасы чистыми дома — расскажет УНН.

Детали

По информации Центра общественного здоровья, в результате блэкаута, обстрела или повреждения водопроводной сети вода в доме может внезапно исчезнуть.

И тогда люди часто действуют поспешно: набирают последнюю воду из-под крана, используют непроверенные источники или первую попавшуюся тару. Однако именно первые решения определяют, будет ли вода безопасной для вас и вашей семьи. После повреждения систем водоснабжения вода может быть загрязнена микроорганизмами или опасными химическими веществами. Большинство таких загрязнений невозможно заметить по внешнему виду, запаху или вкусу — говорится в сообщении.

Почему вода после аварий может быть опасной

Во время аварии повреждение водопроводной сети может привести к попаданию в систему грунтовых, поверхностных или сточных вод. В результате вода может содержать опасные микроорганизмы, способные вызывать инфекционные заболевания. При этом ее внешний вид не всегда свидетельствует о настоящем качестве.

Поэтому после аварий или длительных отключений не стоит автоматически считать воду из-под крана пригодной для питья. Сначала нужно проверить сообщения местных властей, водоканала или регионального центра контроля и профилактики болезней — именно они могут сообщить о причине перебоев, работе пунктов выдачи воды и правилах пользования водопроводом после восстановления его работы. В случае если безопасность воды не подтверждена, для питья и приготовления пищи лучше использовать бутилированную воду или воду из официальных пунктов подвоза.

Какую воду нельзя использовать даже после кипячения

Ориентироваться только на прозрачность воды нельзя. Если она имеет необычный цвет, посторонние примеси, запах бензина, растворителей, краски или канализации, покрывается радужной пленкой или образует устойчивую пену, от ее использования следует отказаться.

Особенно важно не пытаться сделать такую воду безопасной с помощью кипячения, поскольку оно помогает уничтожить большинство болезнетворных микроорганизмов, однако не устраняет химические загрязнители, нефтепродукты, тяжелые металлы и нитраты. Более того, из-за испарения воды концентрация нитратов может увеличиваться. При подозрении на химическое загрязнение нужно найти другой источник воды и сообщить о ситуации органам местного самоуправления или экстренным службам.

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Как очистить воду, если другого источника нет

Если безопасной альтернативы нет, а вода не имеет признаков химического загрязнения, ее необходимо прокипятить: довести до сильного кипения и оставить охлаждаться естественным способом. В то же время не стоит полагаться только на бытовой фильтр. Он может улучшать вкус и прозрачность воды, но не гарантирует удаление всех бактерий и вирусов, поэтому фильтрация не заменяет кипячение, если возникла необходимость обеззаразить воду.

Важно помнить также, что кипячение не делает безопасной воду, в которой подозревают опасные химические примеси. В таком случае необходимо выбрать другой источник.

Как хранить воду дома, чтобы она не испортилась

Даже если воду набрали из безопасного источника, ее качество может ухудшиться из-за неправильного хранения. Именно поэтому перед наполнением емкостей нужно вымыть руки с мылом, а для запасов использовать чистую тару из стекла или пищевого пластика.

Для хранения подходят емкости с маркировкой HDPE 2 или PP 5 — соответствующие цифры должны быть указаны на дне. Тару с питьевой и технической водой стоит подписать, чтобы не перепутать ее назначение. Наполненные емкости следует плотно закрывать и держать в прохладном затененном месте. Не стоит доливать свежую воду к остаткам старой, предварительно не вымыв тару. Такие простые меры помогают снизить риск повторного загрязнения запасов.

Сколько воды нужно иметь на случай длительного отключения

Как только доступ к безопасной воде будет восстановлен, стоит подготовить домашний запас как минимум на 72 часа. Рекомендуемый минимум питьевой воды — три литра на одного человека в сутки. Однако при планировании запасов нужно учитывать потребности всех членов семьи. В частности, отдельного внимания требуют дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Также важно подумать о соседях, которым может быть сложно самостоятельно добраться до пункта выдачи или донести воду домой. Если есть возможность, стоит помочь одиноким пожилым людям, людям с инвалидностью и семьям с маленькими детьми. Главное — не использовать воду из непроверенных источников, следить за официальными сообщениями, а также правильно хранить запасы. Заблаговременная подготовка поможет снизить риск инфекционных заболеваний и отравлений, если водоснабжение внезапно прекратится.