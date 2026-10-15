Зникла вода після обстрілу чи блекауту: як знайти безпечне джерело та правильно зберігати запаси

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Через обстріли, аварії або перебої з електропостачанням українці можуть раптово залишитися без води. У таких ситуаціях важливо не лише знайти альтернативне джерело, а й переконатися, що вода не становить загрози для здоров’я. Детальніше про те, де брати воду під час відключень, як зрозуміти, що її не можна використовувати, та як зберегти запаси чистими вдома - розповість УНН.

Деталі

За інформацією Центру громадського здоров’я, унаслідок блекауту, обстрілу чи пошкодження водопровідної мережі, вода в будинку може раптово зникнути.

І тоді люди часто діють поспіхом: набирають останню воду з крана, використовують неперевірені джерела або першу-ліпшу тару. Проте саме перші рішення визначають, чи буде вода безпечною для вас і вашої родини. Після пошкодження систем водопостачання вода може бути забруднена мікроорганізмами або небезпечними хімічними речовинами. Більшість таких забруднень неможливо помітити за зовнішнім виглядом, запахом чи смаком – йдеться у дописі.

Чому вода після аварій може бути небезпечною

Під час аварії, пошкодження водопровідної мережі може призвести до потрапляння в систему ґрунтових, поверхневих або стічних вод. Унаслідок цього вода може містити небезпечні мікроорганізми, які здатні спричиняти інфекційні захворювання. При цьому її зовнішній вигляд не завжди свідчить про справжню якість.

Тому після аварій або тривалих відключень не варто автоматично вважати воду з крана придатною для пиття. Спершу потрібно перевірити повідомлення місцевої влади, водоканалу чи регіонального центру контролю та профілактики хвороб, а вже вони можуть повідомити про причину перебоїв, роботу пунктів видачі води та правила користування водопроводом після відновлення його роботи. У випадку, якщо безпечність води не підтверджена, для пиття та приготування їжі краще використовувати бутильовану воду або воду з офіційних пунктів підвезення.

Яку воду не можна використовувати навіть після кип’ятіння

Орієнтуватися лише на прозорість води не можна. Якщо вона має незвичний колір, сторонні домішки, запах бензину, розчинників, фарби чи каналізації, вкривається райдужною плівкою або утворює стійку піну, то від її використання слід відмовитися.

Особливо важливо не намагатися зробити таку воду безпечною за допомогою кип’ятіння, бо це допомагає знищувати більшість хвороботворних мікроорганізмів, однак не усуває хімічні забруднювачі, нафтопродукти, важкі метали та нітрати. Ба більше, через випаровування води концентрація нітратів може зростати. У разі підозри на хімічне забруднення потрібно знайти інше джерело води та повідомити про ситуацію органи місцевого самоврядування або екстрені служби.

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Як очистити воду, якщо іншого джерела немає

Якщо безпечної альтернативи немає, а вода не має ознак хімічного забруднення, то її необхідно прокип’ятити: довести до сильного кипіння та залишити охолоджуватися природним способом. Водночас, не варто покладатися лише на побутовий фільтр. Він може покращувати смак і прозорість води, але не гарантує видалення всіх бактерій і вірусів, тому фільтрація не замінює кип’ятіння, якщо виникла потреба знезаразити воду.

Важливо пам’ятати також, що кип’ятіння не робить безпечною воду, у якій підозрюють небезпечні хімічні домішки. У такому разі необхідно обрати інше джерело.

Як зберігати воду вдома, щоб вона не зіпсувалася

Навіть якщо воду набрали з безпечного джерела, то її якість може погіршитися через неправильне зберігання. Саме тому перед наповненням ємностей потрібно вимити руки з милом, а для запасів використовувати чисту тару зі скла або харчового пластику.

Для зберігання підходять ємності з маркуванням HDPE 2 або PP 5 - відповідні цифри мають бути зазначені на дні. Тару з питною та технічною водою варто підписати, щоб не переплутати її призначення. Наповнені ємності слід щільно закривати та тримати в прохолодному затіненому місці. Не варто доливати свіжу воду до залишків старої, не вимивши попередньо тару. Такі прості заходи допомагають зменшити ризик повторного забруднення запасів.

Скільки води потрібно мати на випадок тривалого відключення

Щойно доступ до безпечної води відновиться, варто підготувати домашній запас щонайменше на 72 години. Рекомендований мінімум питної води - три літри на одну людину на добу. Однак, плануючи запаси, потрібно враховувати потреби всіх членів родини. Зокрема, окремої уваги потребують діти, вагітні жінки, люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями. Також важливо подумати про сусідів, яким може бути складно самостійно дістатися до пункту видачі або донести воду додому. Якщо є можливість, то варто допомогти самотнім літнім людям, людям з інвалідністю та сім’ям із маленькими дітьми. Головне не використовувати воду з неперевірених джерел і стежити за офіційними повідомленнями, а також, правильно зберігати запаси. Завчасна підготовка допоможе зменшити ризик інфекційних захворювань і отруєнь, якщо водопостачання раптово припиниться.