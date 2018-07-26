Ирпенский мэр уходит с должности вместе с заместителем под давлением общества
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Сегодня, 26 июля, в Ирпене, что в пригороде столицы, прошел митинг против коррумпированности мэра и его команды. Здесь собрались местные активисты и представители инициативных групп проблемных микрорайонов Ирпеня, чтобы требовать решения наиболее кричащих проблем города, передает УНН.
Напомним, 23 июля Ирпенский мэр Карплюк сообщил на своей странице в Facebook о том, что уходит с поста. Решение мэра связывают с продолжающимся в течение нескольких последних недель в Ирпене "Антикоррупционным марафоном", который набрал обороты и усилил общественный резонанс.
Через два дня заместитель главы Христюк также объявил о своей отставке и всей команды. Напомним, относительно Карплюка и его команды открыты десятки уголовных производств, а сам мэр еще и под подозрением.
Общественных активистов - участников сегодняшнего митинга в Ирпене не пустили в помещение мэрии, где утром проходила сессия, на которую мэром были вынесены вопросы по застройке последних свободных участков в Ирпене и одновременно сняты с повестки дня острые существующие проблемы инфраструктуры, которые неоднократно поднимали горожане на общественных слушаниях. Таким образом ирпенцы вынуждены были озвучивать проблемы прямо на площади возле мэрии. Неравнодушные жители выступили с осуждением противозаконных действий местных чиновников.
СМИ отмечают, что Карплюк, подозреваемый в двух уголовных производствах, будет пытаться баллотироваться в Верховную Раду по 95-му округу, поскольку только мандат гарантирует ему неприкосновенность от уголовного преследования.
Ранее в СМИ просочилась информация, что Карплюк готовит плацдарм для отступления, заигрывая с различными политическими силами.
Сейчас мэр оставляет Ирпень с рядом нерешенных обещанных им вопросов, в частности строительство новой школы, детских садов, детской больницы, роддома, инфраструктурных объектов, сетей водо- и теплоснабжения.