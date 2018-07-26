Ірпінський мер йде з посади разом із заступником під тиском громади

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Сьогодні, 26 липня, в Ірпені, що у передмісті столиці, пройшов мітинг проти корумпованості міського голови та його команди. Тут зібрались місцеві активісти та представники ініціативних груп проблемних мікрорайонів Ірпеня, щоб вимагати вирішення найбільш кричущих проблем міста, передає УНН.

Нагадаємо, 23 липня Ірпінський мер Карплюк повідомив на власній сторінці в Facebook про те, що йде з посади. Рішення мера пов'язують з триваючим упродовж кількох останніх тижнів в Ірпені “Антикорупційним марафоном”, що набрав обертів та посилив суспільний резонанс.

Через два дні заступник голови Христюк також оголосив про відставку свою і всієї команди. Нагадаємо, на Карплюка та його команду відкрито десятки кримінальних проваджень, а сам мер має ще й підозру. 

Громадських активістів - учасників сьогоднішнього мітингу в Ірпені не пустили до приміщення мерії, де зранку проходила сесія, на яку міським головою були винесені питання щодо забудови останніх вільних ділянок в Ірпені і водночас зняті з порядку денного гострі існуючі проблеми інфраструктури, які неодноразово піднімали містяни на громадських слуханнях. Таким чином ірпінці вимушені були озвучувати проблеми прямо на площі біля мерії. Небайдужі мешканці виступили з засудженням протизаконних дій місцевих чиновників.

ЗМІ відмічають, що Карплюк, підозрюваний у двох кримінальних провадженнях, буде намагатись балотуватись до Верховної Ради по 95-му округу, оскільки тільки мандат гарантує йому недоторканність від кримінального переслідування. 

Раніше у ЗМІ просочилася інформація, що Карплюк готує плацдарм для відступу, заграючи з різними політичними силами. 

Наразі міський голова залишає Ірпінь з низкою невирішених обіцяних ним питань, зокрема побудова нової школи, дитячих садочків, дитячої лікарні, пологового будинку, інфраструктурних об'єктів, мережей водо- та теплопостачання.

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