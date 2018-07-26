Ірпінський мер йде з посади разом із заступником під тиском громади

Нагадаємо, 23 липня Ірпінський мер Карплюк повідомив на власній сторінці в Facebook про те, що йде з посади. Рішення мера пов'язують з триваючим упродовж кількох останніх тижнів в Ірпені “Антикорупційним марафоном”, що набрав обертів та посилив суспільний резонанс.

Через два дні заступник голови Христюк також оголосив про відставку свою і всієї команди. Нагадаємо, на Карплюка та його команду відкрито десятки кримінальних проваджень, а сам мер має ще й підозру.

Громадських активістів - учасників сьогоднішнього мітингу в Ірпені не пустили до приміщення мерії, де зранку проходила сесія, на яку міським головою були винесені питання щодо забудови останніх вільних ділянок в Ірпені і водночас зняті з порядку денного гострі існуючі проблеми інфраструктури, які неодноразово піднімали містяни на громадських слуханнях. Таким чином ірпінці вимушені були озвучувати проблеми прямо на площі біля мерії. Небайдужі мешканці виступили з засудженням протизаконних дій місцевих чиновників.

ЗМІ відмічають, що Карплюк, підозрюваний у двох кримінальних провадженнях, буде намагатись балотуватись до Верховної Ради по 95-му округу, оскільки тільки мандат гарантує йому недоторканність від кримінального переслідування.

Раніше у ЗМІ просочилася інформація, що Карплюк готує плацдарм для відступу, заграючи з різними політичними силами.

Наразі міський голова залишає Ірпінь з низкою невирішених обіцяних ним питань, зокрема побудова нової школи, дитячих садочків, дитячої лікарні, пологового будинку, інфраструктурних об'єктів, мережей водо- та теплопостачання.