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Ирландец Пол Линч получил Букеровскую премию за роман "Песнь пророка", на который его вдохновил карантин после Covid-19

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 09:23  •  5414 просмотра

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Ирландский писатель Пол Линч был удостоен престижной Букеровской премии 2023 года за свой роман "Песнь пророка" о женщине, которая пытается спасти семью на фоне установления тирании в Ирландии и жесткого подавления протестов.

Ирландский писатель Пол Линч обошел более сотни других претендентов и получил Букеровскую премию 2023 года за роман "Песнь пророка" о тирании и подавлении протестов. Об этом сообщается на официальном сайте Букеровской премии, передает УНН.

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Детали

В романе-антиутопии "Песнь пророка" через историю женщины по имени Эйлиш Стак, которая после ареста мужа одна воспитывает четырех детей, описывается, как Ирландия оказывается разделенной между правыми и левыми, а затем скатывается к автократическому правлению и насилию.

Выступая на церемонии награждения в Лондоне, Пол Линч сказал, что писал роман четыре года и события в нем не привязаны к какому-то времени. Он рассказал о том, что наблюдал, как нестабильность в последние годы расширяется по всему миру. Также на написание книги повлияло введение общемирового карантина из-за Covid-19.

Возможно, обществу нужно тщательнее думать о том, каким должен быть ответ на высказанные протестующими идеи

- сказал Пол Линч.

Букеровская премия

"Песнь пророка" обошла других претендентов на соискание премии, которых в списке перед награждением было 163. Премия Букера составляет около 57 тысяч евро, но настоящая финансовая награда - увеличение продаж книг после привлечения внимания к автору.

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Пол Линч стал шестым ирландским писателем, получившим Букеровскую премию. Литературные обозреватели считают, что успех ирландских писателей объясняется финансовой поддержкой, доступной в Ирландии, а также ее литературными традициями. Сам Пол Линч сказал, что за четыре года, которые понадобились для написания книги, он получил две стипендии Совета по делам искусств и что на него оказали влияние великие ирландские писатели прошлого. К слову, вторым основным претендентом был роман "Укус пчелы" еще одного ирландского автора Пола Мюррея.

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