Письменниця з Нідерландів виграла міжнародного Букера-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Нідерландська письменниця Маріке Лукас Ріневелд стала переможницею Міжнародного Букера 2020. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС Україна.
“Переможницею Міжнародного Букера 2020 стала нідерландська письменниця Маріке Лукас Ріневелд. Її відзначили за роман "Вечірній дискомфорт“ (The Discomfort of Evening)”, — пише видання.
Зазначається, що це дебютний роман 29-річної Маріке. І так вона стала наймолодшою лауреаткою в історії премії.
Так, твір розповідає про життя дівчини-підлітка Джас у сільській місцевості Нідерландів. Її релігійна сім’я починає розпадатися після смерті брата головної героїні, який провалився під лід, а сама Джас переживає при цьому “вихор дедалі тривожніших фантазій”.
Маріке Лукас Ріневелд сама виросла у фермерській родині у провінції Північній Брабант. Згодом переїхала до Утрехта. Тож “Вечірній дискомфорт” багато в чому автобіографічний.
Повідомляється, що вона починала з поезії, за яку також здобула премію найкращої дебютантки у 2015 році.
“Отриману премію Маріке Ріневелд розділить з Мішель Гатчінсон, яка переклала роман англійською”, — додає видання.
Міжнародну Букерівську премію створили у 2005 році як “міжнародний додаток” до британської Букерівської премії. Її вручають за найкращі романи, перекладені англійською. Премія — 50 тис. фунтів.
Нагадаємо, німецьку “Міжнародну літературну премію”, яку щороку вручають за вперше перекладені німецькою мовою книжки, цього року отримала українська письменниця та фотохудожниця Євгенія Бєлорусець. Нагороду вона отримала за твір “Щасливі падіння”.