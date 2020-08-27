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Письменниця з Нідерландів виграла міжнародного Букера-2020

Київ • УНН

 • 19788 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Нідерландська письменниця Маріке Лукас Ріневелд стала переможницею Міжнародного Букера 2020. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС Україна.

Письменниця з Нідерландів виграла міжнародного Букера-2020

“Переможницею Міжнародного Букера 2020 стала нідерландська письменниця Маріке Лукас Ріневелд. Її відзначили за роман "Вечірній дискомфорт“ (The Discomfort of Evening)”, — пише видання.

Зазначається, що це дебютний роман 29-річної Маріке. І так вона стала наймолодшою лауреаткою в історії премії.

Так, твір розповідає про життя дівчини-підлітка Джас у сільській місцевості Нідерландів. Її релігійна сім’я починає розпадатися після смерті брата головної героїні, який провалився під лід, а сама Джас переживає при цьому “вихор дедалі тривожніших фантазій”.

Маріке Лукас Ріневелд сама виросла у фермерській родині у провінції Північній Брабант. Згодом переїхала до Утрехта. Тож “Вечірній дискомфорт” багато в чому автобіографічний.

Повідомляється, що вона починала з поезії, за яку також здобула премію найкращої дебютантки у 2015 році.

“Отриману премію Маріке Ріневелд розділить з Мішель Гатчінсон, яка переклала роман англійською”, — додає видання.

Міжнародну Букерівську премію створили у 2005 році як “міжнародний додаток” до британської Букерівської премії. Її вручають за найкращі романи, перекладені англійською. Премія — 50 тис. фунтів.

Нагадаємо, німецьку “Міжнародну літературну премію”, яку щороку вручають за вперше перекладені німецькою мовою книжки, цього року отримала українська письменниця та фотохудожниця Євгенія Бєлорусець. Нагороду вона отримала за твір “Щасливі падіння”. 

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