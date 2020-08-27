Писательница из Нидерландов выиграла международного Букера-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Нидерландская писательница Марике Лукас Риневелд стала победительницей международного Букера 2020. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС Украина.
"Победительницей международного Букера 2020 стала нидерландская писательница Марике Лукас Риневелд. Ее отметили за роман "Вечерний дискомфорт" (The Discomfort of Evening)", - пишет издание.
Отмечается, что это дебютный роман 29-летней Марике. И так она стала самой молодой лауреаткой в истории премии.
Так, произведение рассказывает о жизни девушки-подростка Джас в сельской местности Нидерландов. Ее религиозная семья начинает распадаться после смерти брата главной героини, который провалился под лед, а сама Джас переживает при этом "вихрь все более тревожных фантазий".
Марике Лукас Риневелд сама выросла в семье фермера в провинции Северный Брабант. Впоследствии переехала в Утрехт. Поэтому "Вечерний дискомфорт" во многом автобиографичен.
Сообщается, что она начинала с поэзии, за которую также получила премию лучшей дебютантки в 2015 году.
"Полученную премию Марике Риневелд разделит с Мишель Хатчинсон, которая перевела роман на английский", - добавляет издание.
Международную Букеровскую премию создали в 2005 году как "международное приложение" к британской Букеровской премии. Ее вручают за лучшие романы, переведенные на английский. Премия - 50 тыс. фунтов.
Напомним, немецкую "Международную литературную премию", которую ежегодно вручают за впервые переведенные на немецкий язык книги, в этом году получила украинская писательница и фотохудожница Евгения Белорусец. Награду она получила за произведение "Счастливые падения".