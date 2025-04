Лауреатом Букерівської премії-2021 став південноафриканський письменник

Деталі

Книга розповідає про білу сім’ю, яка мешкає в Південній Африці. Зібравшись на похороні, вони розуміють, що не виконали важливу обіцянку, дану давно їхній темношкірій служниці.

Минулого року Букерівську премію було присуджено шотландському письменнику Дугласу Стюарту за його дебютний роман “Шаггі Бейн”.

We are delighted to announce that the winner of the #2021BookerPrize is 'The Promise' by Damon Galgut! Watch Damon’s winner’s interview live on the BBC now: https://t.co/AV21wqAtaD@ChattoBooks @vintagebooks @penguinrandom pic.twitter.com/TeC0WvN9k9

— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) November 3, 2021

Довідка

Букерівська премія — престижна літературна нагорода, яка щорічно вручається у Великій Британії за романи, написані англійською. Премію засновано 1968 року. Її розмір — 50 тисяч фунтів стерлінгів. Переважно її одержують автори з Великобританії, Ірландії, США та країн Британської співдружності.